Psychologe: Verlieren lernen ist sehr wichtig für Kinder

Audio: Faszination Brieftaube: "Sie kommen immer wieder zurück"

WDR 2 | 25.10.2018 | Länge: 03:17 Min.

Seit heute sind Brieftauben immaterielles Kulturgut in NRW. Bernhard Heckmann vom Brieftaubenverein in Gelsenkirchen schilderte auf WDR 2, was das Faszinierende an Brieftauben ist: "Sie kommen immer zurück". Mit dem Ruhrgebiet sei der Brieftaubensport traditionell verbunden. "Alte Bergmannssiedlung und hinten im Garten war immer ein Stallgebäude," so Heckmann. | audio