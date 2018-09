Audio: Stadt oder Land? - Auf dem Land lebt es sich entspannter

WDR 2 | 19.09.2018 | Länge: 03:17 Min.

Den einen gefällt es in der Stadt besser, den anderen auf dem Land. Benjamin Sartory, WDR 2 Aktuell, war nach seinem Besuch in Düsseldorf in Rheurdt-Schaephuysen am Niederrhein. Die Menschen dort schätzen das entschleunigte Landleben, vermissen aber eine Buslinie zum nächsten Bahnhof. | audio