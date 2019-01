Psychologe: Aggressions-Tagebuch gegen Ausraster

Audio: Die Goldenen Blogger

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 28.01.2019 | Länge: 05:32 Min.

Wer hat sich 2018 mit seinen persönlichen Geschichten in die Herzen der deutschen Netzcommunity geschrieben? Vielleicht der Kunstblock "Retrospektiven" eines Buchhändlers aus Münster? Am Abend des 28.01. findet die Preisverleihung in Berlin statt. | audio