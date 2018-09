Protestforscher: Größere Bereitschaft zu zivilem Ungehorsam

WDR 2 | 17.09.2018 | 03:55 Min.

Auch am vergangenen Wochenende haben wieder tausende Menschen gegen die geplanten Rodungen im Hambacher Forst demonstriert. Den Protesten schließen sich immer mehr Menschen an. Die größere Bereitschaft zu "zivilem Ungehorsam" habe viele Gründe, so Protestforscher Dieter Rucht auf WDR 2. Einer davon seien Fehlentscheidungen der Politik in der Vergangenheit.

