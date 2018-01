Plastikfrei zu Mittag essen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stadtarchiv: Restaurierung der Dokumente wird noch sehr lange dauern

WDR 2 | 17.01.2018 | Länge: 02:57 Min.

Pergament, Bücher, Akten, Fotos, Tonbänder - als am 3. März 2009 das Stadtarchiv in Köln eingestürzt ist, wurden Dokumente aus vielen Jahrhundert unter Trümmern begraben. Nadine Thiel leitet die Restaurierung all dieser verschütteten Schätze. Auf WDR 2 erzählte sie, dass in den vergangenen Jahren weit über 13 Prozent davon wieder hergestellt seien, die Aufarbeitung des Rests aber noch 30, 40 Jahre dauern würde. | audio