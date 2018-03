Plastik-Verpackungen reduzieren im Alltag

Audio: Bahnreform in Frankreich

WDR 5 Profit - aktuell | 22.03.2018 | Länge: 03:13 Min.

Frankreichs Staatspräsident Macron will Privilegien beim Bahnpersonal abschaffen. Sie sollen keinen beamtenähnlichen Status mehr haben. Lokführer z.B. dürfen schon mit knapp über 50 in Rente gehen. So etwas soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die Gewerkschaften haben die Bahnmitarbeiter zum Streik aufgerufen. Heute ist es zu massiven Störungen im Bahnverkehr gekommen. Wie brisant und nötig die geplante Reform ist, erläutert Marcel Wagner aus dem ARD-Studio Paris. | audio