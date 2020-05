Philipp Köster: "Alles, was man am Fußball mag, hat gefehlt"

WDR 2. . 03:05 Min. . Verfügbar bis 18.05.2021. WDR Online.

"Die Neugier ist schnell der Ernüchterung gewichen", sagt "11 Freunde"-Chefredakteur Philipp Köster zum Neustart der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause. "Alles, was man am Fußball mag, hat gefehlt", so Köster auf WDR 2.

