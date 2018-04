Peter Hase-Film schlägt die Hollywood-Blockbuster

WDR 2 | 05.04.2018 | 03:30 Min.

Schon in der zweiten Woche in Folge ist der Film "Peter Hase" in Deutschland an der Spitze der Kinocharts. Der englische Kinderfilm lässt die Hollywood-Blockbuster alt aussehen, die Mischung aus Animation und Realfilm scheint der ganzen Familie zu gefallen. Es gibt viel Wortwitz und Situationskomik, sagt WDR 2 Kinofrau Andrea Burtz.

