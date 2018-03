Per WhatsApp gegen Müll auf Bahnhöfen

Audio: Kriminalstatistik: Zahl der Straftaten sinkt

WDR 2 | 07.03.2018 | Länge: 03:14 Min.

In NRW wurden 2017 weniger Straftaten als in den Jahren zuvor begangen. Bei allen Delikten zusammen gab es einen Rückgang um 6, 5 Prozent. Egal ob Ladendiebstahl, Banküberfall oder Mord, es setzt sich ein positiver Trend durch, berichtet Bettina Altenkamp, WDR 2 Landespolitik. Auch die Einbruchsdelikte seinen weniger geworden, allerdings sei in diesem Fall die Aufklärungsrat nicht gut. | audio