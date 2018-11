Parteitag der Grünen: Übers Feiern das Arbeiten nicht vergessen

Audio: Alice Merton zu Gast bei WDR 2

WDR 2 | 09.11.2018 | Länge: 07:09 Min.

Alice Merton war zu Besuch im WDR 2 Studio. Im Gespräch mit Moderator Johannes Simon schilderte sie Eindrücke ihrer neuen Tour - und wie sie weiter Musik machen will: "Ich möchte Songs schreiben, die mir was bedeuten." Sie möchte nach keinem Schema arbeiten, um Hits zu produzieren. Im Januar soll ihr Album Mint erscheinen - und bis dahin gebe es noch viel Stress, so Merton. Weihnachten hofft sie genießen zu können - nach einem Konzert am 19.12. in Berlin. | audio