Park and Ride: Stellplätze fehlen

WDR 2 | 30.10.2018 | 03:03 Min.

Mit dem Auto bis zum Parkplatz, dann weiter per Bahn in die City - so funktioniert "Park and Ride". Vorausgesetzt, es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten und der ÖPNV ist eng getaktet. WDR 2 Reporter Sebastian Auer ist als Pendler unterwegs - und trifft auf einen "pickepacke" vollen Parkplatz am Hauptbahnhof Oberhausen und ein Positivbeispiel in Gelsenkirchen.

