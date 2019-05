Otte gegen Federer: "Ich freu' mich mega!"

Audio: Alle gegen Pistor: Die Elf des Jahres in Berlin

Die "Elf des Jahres" - also die zehn besten Tipper der Saison plus ein Mitspieler, der ausgelost wurde - sind mit Liga Live Moderator Sven Pistor in Berlin unterwegs. Überraschend: Das Endspiel RB Leipzig - FC Bayern hat keiner der Top-Tipper richtig vorausgesagt. Spaß im Olympiastadion hatten alle trotzdem. | audio