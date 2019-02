Ossobuco alla milanese

Audio: BDK: Vorwurf des Polizeiversagens "kommt nicht gut an"

WDR 2 | 22.02.2019 | Länge: 04:53 Min.

Im Fall Lügde ist Beweismaterial verschwunden und NRW-Innenminister Reul spricht von Polizeiversagen. "Das kommt nicht sonderlich gut an", sagt Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter: "vor allem, weil es dieselben Kollegen sind, die seit mehreren Jahren auf ihre eigene Situation hinweisen, auf eine Notlage hinweisen, in der sich die Kriminalpolizei in Lippe-Detmold befindet." Die Belegschaft habe ein "riesengroßes Eigeninteresse" an der Aufklärung. | audio