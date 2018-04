Ordnungsämter: Viel Arbeit mit Müll und Lärm

Audio: Aberglauben in Russland, China und Mexiko

WDR 2 | 13.04.2018 | Länge: 02:50 Min.

Freitag der 13. soll bei uns ein Unglückstag sein - aber wie sieht es mit dem Aberglauben in anderen Ländern aus? In Russland sollte man sich nicht auf der Türschwelle begrüßen und in der Wohnung nicht pfeifen. In China dreht sich beim Aberglauben alles um Zahlen, und in Mexiko dürfen Damen keine Handtasche auf den Boden stellen. ARD-Korrespondenten berichten, wie es mit dem Aberglauben in Russland, China oder Mexiko aussieht. | audio