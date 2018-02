Olympia im Selbstversuch: Slalom

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Was ändert sich nach dem Amoklauf in Florida?

WDR 2 | 21.02.2018 | Länge: 02:54 Min.

Nach dem Amoklauf an einer Highschool in Florida scheint der Protest gegen die Waffenlobby in den USA zuzunehmen. Die Chancen, dass Schnellfeuervorrichtungen für halbautomatische Waffen verboten werden, stehen gut. Am Abend will Präsident Trump Überlebende von drei Schulamokläufen treffen. Marc Hoffmann, WDR 2 Washington, berichtet. | audio