Olympia im Selbstversuch: Skispringen

Audio: Abdeslam vor Gericht in Brüssel

WDR 2 | 05.02.2018 | Länge: 03:21 Min.

Der einzige noch lebende mutmaßliche Angreifer bei den Terroranschlägen von Paris im November 2015 steht seit diesem Montag in Belgien vor Gericht. In dem Prozess gehe es aber nicht um die Anschläge, sondern um eine Schießerei mit der Polizei in Brüssel, berichtete Ralph Sina, WDR 2 Brüssel. Diese Schießerei sei für die Belgier bedeutsam, weil sie letztlich zu den Terroranschlägen in Brüssel geführt habe. | audio