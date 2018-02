Olympia im Selbstversuch: Eistanzen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Absturz an den Börsen: Korrektur oder bevorstehender Crash?

WDR 2 | 06.02.2018 | Länge: 03:19 Min.

Noch nie hat der Aktienindex in den USA an einem Tag so viele Punkte verloren wie am Montag (05.02.2018). Es werden Erinnerungen wach an den Crash der Börsen nach Lehman-Pleite vor zehn Jahren. Ist das schon das erste Zeichen eines nahen Crashs? Oder lediglich eine Korrektur nach den kräftigen Gewinnen der letzten Zeit? | audio