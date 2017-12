Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Mehr Zeit für Sport und Musik: Offener Ganztag in NRW soll flexibler werden

WDR 2 | 19.12.2017 | Länge: 01:53 Min.

An der Grundschule gilt meist: Offener Ganztag - ganz oder gar nicht. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will diese strenge Regelung nicht mehr, damit die Kinder an bestimmten Tagen am Musik- oder Sportunterricht teilnehmen oder anderen Aktivitäten nachgehen können. Leo Flamm, WDR 2 Landespolitik, ordnet den Vorstoß ein. | audio