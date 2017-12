NRW-Ministerpräsident Laschet: "Politik ist kein Wunschkonzert"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 2 Weihnachtsfamilie: Viel Bastelspaß bei den Forst

WDR 2 | 08.12.2017 | Länge: 02:45 Min.

Die Weihnachtsfamilie setzt bei der Weihnachtsdeko auf "Do it yourself". Familie Forst bastelt nämlich gerne zusammen - und das sind nicht immer Trendfarben, sagt WDR 2 Reporter Jörg Steinkamp, der die Forsts durch die Adventszeit begleitet. Schön ist für die Kinder die Zeit mit der Familie. "Wir lieben es zu schmücken", so die Älteste. | audio