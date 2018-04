NRW-Bildungsministerin Gebauer: "Von einer Kindergartenpflicht bei uns halte ich nichts"

Audio: 50. Todestag von Martin Luther King: "Die Hoffnung darf nicht sterben"

Heute vor 50 Jahren wurde der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King erschossen. Wie steht es um die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA heute? Der Entertainer Ron Williams stammt aus Oakland, er hat Rassismus selbst erlebt. Das einzig gute an Donald Trump sei, dass durch ihn in Amerika eine Energie geweckt werde, sich gegen Rassismus zu stemmen, sagte er auf WDR 2. | audio