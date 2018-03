Audio: Kuriose Schweiz - Umzüge sind nur an bestimmten Tagen erlaubt

WDR 2 | 29.03.2018 | Länge: 04:04 Min.

In Deutschland steht Ostern an - in der Schweiz steht dagegen der "Zügeltermin" vor der Tür. Das ist der offiziell festgelegte Termin, an dem man in der Schweiz umziehen darf. Wir haben bei unserem Korrespondenten nachgefragt, was der Sinn einer solchen Regelung sei. Doch teilweise scheint man vor Ort selber nicht ganz sicher zu sein, was der Vorteil einer so restriktiven Regelung sein soll. | audio