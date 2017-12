Nikolaus: Alle Kinder waren dieses Jahr lieb!

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Geheimvertrag soll RWE Einfluss auf Tagebau-Kommunen verschaffen

WDR 2 | 05.12.2017 | Länge: 03:48 Min.

Der Essener Energiekonzern RWE will sich erheblichen Einfluss auf einige vom Braunkohle-Tagebau betroffene Kommunen sichern. Das geht aus dem Entwurf eines Geheimvertrages hervor, der dem WDR vorliegt. Was in dem Papier steht und was die Konsequenzen sein könnten, das schätzt Jürgen Döschner, WDR 2 Wirtschaft, ein. | audio