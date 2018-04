Nichts wie raus - und zum Schloss Paffendorf

Audio: The Cure - auch mit Musikvideos ganz vorne dabei

WDR 2 | 02.04.2018 | Länge: 03:06 Min.

Die erfolgreichste Zeit von The Cure waren die 1980er Jahre, eine Zeit in der auch Musikvideos immer wichtiger wurden. The Cure hat mit ihren besonderen Filmen zu dem Hype beigetragen. WDR 2 Musikreporter Oliver Rustemeyer kennt sie noch: Ein Spinnenmann verfolgt Robert Smith, und verschlingt ihn- in den USA durfte das Video fast nicht gezeigt werden. Oliver Rustemeyer hat noch mehr tolle Videogeschichten über The Cure. | audio