Neurologe Magnus Heier: Was der Frühling mit uns macht

Audio: Hebamme Daniela Erdmann: "Absurde Arbeitssituation"

WDR 2 | 04.05.2018 | Länge: 03:35 Min.

Den Hebammen fehlt es an Nachwuchs. Kein Wunder, Verantwortung und Arbeitsbelastung sind in diesem Beruf enorm, und das bei einer vergleichsweise geringen Bezahlung. Daniela Erdmann, Hebamme und zweite Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen in NRW, erläuterte auf WDR 2 die Schwierigkeiten und was sich ändern muss. | audio