Neuer Job für die Obamas: Kooperation mit Netflix

Audio: Modernes Weber-Drama

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 22.05.2018 | Länge: 05:16 Min.

Bielefeld war eine Leinenweberstadt. Wie wird eine Stadt durch so eine Tradition geprägt? Und was ist im Zuge der Globalisierung aus der Textilindustrie geworden? Das sind Fragen, die das Bieleferlder Theater in einem interdisziplinären Projekt seit zwei Spielzeiten erforscht. Am Pfingstwochenende wurde das Stück "Hecheln. Ein Trip ins Textile" uraufgeführt. Stefan Keim rezensiert und berichtet über die weiteren Etappen des Stoff-Projekts. | audio