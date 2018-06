Audio: Ausstellung "Landschaft, die sich erinnert"

WDR 3 Mosaik | 11.06.2018 | Länge: 08:14 Min.

Das Museum für Gegenwartskunst in Siegen erinnert an vergessene und längst überwachsene historische Orte oder an eine nur scheinbar unschuldige Natur und die Spuren der Menschen. Ein Gespräch mit Christiane Vielhaber. | audio