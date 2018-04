Audio: Münster: Eine Woche nach der Amokfahrt

WDR 2 | 14.04.2018 | Länge: 03:23 Min.

Eine Woche nach dem "erweiterten Selbstmord" in Münster, bei dem ein Mann mit einem Kleinbus in ein Café gefahren ist, wirke die Szenerie in der Innenstadt schon fast wieder normal, wie Christoph Rickers, WDR 2 Münster, berichtete. Die Ermitttlungen der Polizei hätten noch nichts über das Motiv ergeben. | audio