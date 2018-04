Motorrad-Saison beginnt: weniger Unfälle durch mehr Kontrollen?

Audio: Nach Klatsche in München: Was muss sich beim BVB ändern?

WDR 2 | 03.04.2018 | Länge: 02:07 Min.

Was bedeutet es, wenn der Tabellenführer den Dritten der Liga mit 6:0 überrollt? Dass die die Bayern in einer eigenen Liga spielen, ist für WDR 2 Sportreporter Holger Dahl keine neue Erkenntnis. Für die Misere in Dortmund trageTrainer Peter Stöger nicht die ganz große Schuld. Was sich beim BVB in Zukunft ändern müsse und werde, erklärte er auf WDR 2. | audio