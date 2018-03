Möhrengemüse "bürgerlich" mit Frikadelle

Audio: Achtsamkeit in der Beziehung

WDR 2 | 04.03.2018 | Länge: 02:23 Min.

Warum soll man sich noch anstrengen und stylen oder toll anziehen, wenn man doch bereits in einer Beziehung lebt? Es kommt immer auf das Ausmaß an, meint Familientherapeutin Ulrike Sckaer. Wenn sich jemand wirklich gehen lasse, könne das zu einem Problem in der Partnerschaft werden. Deshalb: Die Fehler nicht immer nur beim anderen suchen, sondern sich auch selbst fragen, wo man in den Tran geraten sei. | audio