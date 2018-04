Mit Kindern ins Restaurant: von den Holländern lernen

Audio: Datenkauf bei der Post

WDR 2 | 03.04.2018 | Länge: 02:53 Min.

Die Deutsche Post soll Kundendaten zu Wahlkampfzwecken weitergegeben haben. Sebastian Tittelbach, WDR2 Aktuell, erläuterte, CDU und FDP hätten im Bundestagswahlkampf so effektiv wie möglich arbeiten wollen und daher Daten über die Wählerschaft bei einer Tochter der Post bezogen. Beide Parteien und die Post sagten, das sei in Ordnung so. Dennoch habe das jetzt ein Nachspiel: Die NRW-Datenschutzbeauftragte Block will das Geschäftsmodell nun prüfen. | audio