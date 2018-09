Mindestlohn: Druck auf Unternehmen erhöhen

Audio: Wer hält das Internet sauber?

WDR 2 | 11.09.2018 | Länge: 03:39 Min.

Rund 1.300 Klicks pro Tag: Im Sekundentakt entscheiden Mitarbeiter in Löschzentren von Google, Facebook und Co., ob Inhalte aus dem Internet entfernt werden müssen oder nicht. Viele dieser Zentren sitzen in Asien, einige auch in Deutschland. Nurit Seewi, WDR 2 Aktuell, über die Arbeit der "Cleaner". | audio