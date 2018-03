Audio: Ausflugstipps fürs Wochenende: Eissport, Entspannung und Nostalgie

WDR 2 | 02.03.2018 | Länge: 02:18 Min.

Noch einmal aufs Eis, bevor die Saison zu Ende ist? Das geht zum Beispiel in Essen, Neuss und Gelsenkirchen. Wer lieber im Warmen bleibt, kann in der Badewelt Euskirchen entspannen oder den historischen Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle Bochum besuchen. | audio