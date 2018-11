Audio: Lina liest: "The Hate U Give" von Angie Thomas

WDR 2 | 01.11.2018 | Länge: 02:33 Min.

Als Tipp hat sich unsere Lese-Expertin Lina ein ziemlich anspruchsvolles und hochgelobtes Buch ausgesucht: "The Hate U give" handelt von einem 16-jährige Mädchen, die Starr heißt und in einem amerikanischen Viertel 6 jährige Mädchen, die Starr heißt und sie lebt in einem amerikanischen Viertel wo nur Schwarze wohnt, in dem nur Schwarze leben. | audio