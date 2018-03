Audio: Washington war in der Hand der jungen Generation

WDR 2 | 25.03.2018 | Länge: 03:18 Min.

"Marsch für unser Leben" hieß die Massen-Demo, die am Samstag in Washington stattgefunden hat. Bewegende Szenen bei den Reden der betroffenen Jugendlichen, die ein schärferes Waffengesetz in den USA fordern. Washington war in der Hand der jungen Generation, berichtet Marc Hoffman, WDR 2 Washington. In vielen großen Städten habe es Demos gegeben, es seien über eine Millionen Menschen gewesen. | audio