Mehr Bewegung! Gesundheitsminister Laumann telefoniert im Stehen

Audio: Soldatin Yvonne Spauke: Fitness in den Alltag integrieren

WDR 2 | 18.05.2018 | Länge: 03:16 Min.

Soldatin Yvonne Spauke möchte zum Einsatz nach Mali und dort ihre Uniform wieder 2-3 Nummern kleiner tragen können. Sie möchte an ihren Problemzonen arbeiten und Bewegung in ihren Alltag integrieren - was ihr mit zwei kleinen Kindern schwer fällt. Wir haben sie für eine Sporteinheit am Rhein getroffen. | audio