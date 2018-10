Maus-Erfinder Armin Maiwald freut sich auf "Türöffner-Tag"

Audio: Indonesien nach dem Erdbeben: Hilfe für Kinder

WDR 2 | 02.10.2018 | Länge: 03:59 Min.

Nach dem Erdbeben und der Tsunami-Katastrophe sind die Schwächsten in Indonesien ganz besonders hart betroffen - die Kinder. Doch immerhin habe die indonesische Regierung offiziell Unterstützung bei seiner UN-Kinderhilfsorganisation beantragt, so Gregor Henneka von UNICEF. Was man jetzt aus Deutschland brauche, sei jetzt in erster Linie moralische Unterstützung, aber selbstverständlich auch Spenden für die Opfer und Betroffenen in den Katastrophengebieten. | audio