"Märchen" vom gefährlichen Durchzug: "Das glauben nur Deutsche"

Audio: Studie: Spinat gibt Kraft

WDR 2. . 01:51 Min. . WDR Online.

Popeye hatte doch recht: Spinat verleiht Kraft - allerdings nur in Verbindung mit Training. Dies geht aus einer Studie der FU Berlin hervor. Die in Spinat enthaltene Substanz Ecdysteron wirkt leistungssteigernd. Die Studie wurde mit dem Wirkstoff in Kapselform durchgeführt, erklärt Sebastian Krause, WDR 2 Sport. "Um theoretisch den gleichen Effekt zu haben, müsste man jeden Tag, zehn Wochen lang, zwischen 250 Gramm und vier Kilo rohen Blattspinat essen." | audio