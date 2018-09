Audio: ARD-Sicherheitsexperte: "Maaßen ein guter Fachmann - aber menschlich schwierig"

WDR 2 | 13.09.2018 | Länge: 02:36 Min.

Gegen starke Bedenken des Koalitionspartners SPD hält Bundesinnenminister Horst Seehofer an Bundesverfassungspräsident Hans-Georg Maaßen fest. Der gab vor dem Innenausschuss zu verstehen, er fühle sich falsch verstanden. Das könne daran liegen, dass Maaßen in seinen Äußerungen oft über das Ziel hinausschieße, so ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg dazu auf WDR 2. | audio