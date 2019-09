Leichtathletik-WM in Doha: "Trauerspiel"

Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Sportler, die vor halbleeren Rängen schwitzen. Die Leichtathletik-WM in Doha sei ein "Trauerspiel", so ARD-Experte Frank Busemann, ehemaliger Zehnkämpfer. "Zuschauer von außen sind kaum da", und die klimatischen Bedingungen seien extrem. Er habe einen Selbstversuch gestartet, erzählt er im WDR 2 Interview, und wollte eine Runde laufen gehen: "Es fühlt sich an, als ob man in einen Kochtopf stürzt."

