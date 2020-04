Lauterbach (SPD): "Diskussion um weitere Lockerungen ganz klar der falsche Weg"

WDR 2. . 05:06 Min. . Verfügbar bis 20.04.2021. WDR Online.

Mit einer Diskussion über weitere Corona-Lockerungen laufe man in Gefahr, in kurzer Zeit zu verlieren, was man in monatelanger Arbeit aufgebaut habe, warnte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach auf WDR 2. Er befürworte auf Grundlage neuer Studien die bundesweite Einführung einer Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV.

