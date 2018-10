Audio: Tschüss Bergbau!

WDR 5 Westblick - aktuell | 31.10.2018 | Länge: 04:47 Min.

Was wenige wissen: Auch in Minden gab es ein Steinkohlenbergwerk, das Bergwerk Notthorn in Minden-Meißen. Es war das erste in NRW, das nach dem 2. Weltkrieg geschlossen wurde. Von: Jörn Haarmann | audio