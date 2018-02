Laura "Goldmeier": Biathletin Dahlmeier holt zweites Gold

WDR 2 | 12.02.2018 | 02:18 Min.

Biathletin Laura Dahlmeier hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich zwei Tage nach ihrem Sieg im Sprint auch am Montag (12.02.2018) in der Verfolgung durch. "Diese Frau ist Biathlon", so Thomas Kunze, WDR 2 Pyeongchang.

