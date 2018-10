Laschet: Kohleausstieg in "aller Ruhe" erörtern

WDR 2 | 08.10.2018

Die Rodung des Hambacher Forstes wurde vorläufig gestoppt, die Polizei zieht aus dem Waldstück ab, Klimaaktivisten beginnen mit dem Bau neuer Baumhäuser und Barrikaden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verteidigte dennoch die vorherige Räumung des Waldes: "Wir können in Nordrhein-Westfalen an keiner Stelle Rechtsmissbrauch dulden." Die Frage, wie der Kohleausstieg zu realisieren sei, müsse man nun in "aller Ruhe" erörtern.

