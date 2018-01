Laschet (CDU): Neue Regierung könnte an Karneval stehen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Starkoch Paul Bocuse im Alter von 91 Jahren gestorben

WDR 2 | 22.01.2018 | Länge: 03:46 Min.

Der berühmteste Koch der Welt, Paul Bocuse, ist am Wochenende im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war der erste Koch, der den Weg aus der Küche in die Öffentlichkeit gesucht und gefunden hat. WDR 2 Koch Helmut Gote erzählte von seinem Leben und seinem Werk. "Er war der erste Koch, der in den 60er Jahren laut getönt hat und dadurch bekannt wurde." | audio