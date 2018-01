Langer Schulweg sorgt für Stress

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Großrazzia gegen organisierte Kriminalität: "Abschreckende Wirkung"

WDR 2 | 30.01.2018 | Länge: 03:05 Min.

Die Großrazzia in NRW war ein erfolgreicher Schlag gegen die organisierte Kriminalität in NRW, so WDR 2 Reporter Thomas Kalus. Insgesamt waren 1.100 Beamte beteiligt. Die Aktion werde auf jeden Fall abschreckende Wirkung haben, so Kalus. | audio