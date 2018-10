Audio: Ein Jahr AfD im Bundestag: Unterhaltungswert ist gestiegen

WDR 2 | 24.10.2018 | Länge: 03:52 Min.

Vor einem Jahr konstituierte sich der neue Bundestag: Neu im Parlament die AfD. Wie schlagen sie sich seither? Sie haben sich nicht so populistisch verhalten wie im Wahlkampf, sondern halten sich an die Regeln. Außerdem sei der "Unterhaltungswert" im Parlament definitiv gestiegen, so Justus Bender, FAZ-Redakteur, das sei aber nicht unbedingt ein Wert an sich. | audio