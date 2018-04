Audio: Düsseldorf: Werke von Nevin Aladag

WDR 3 Mosaik | 13.04.2018 | Länge: 07:36 Min.

Pflastersteine, die zu Mustern werden, Makramee aus Kabeln und Bilder aus Teppichen – das ist in der Ausstellung "Social Fabrics" in der Philara in Düsseldorf zu sehen. Claudia Dichter über die Werke von Nevin Aladag. | audio