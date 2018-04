Kreuz-Pflicht in Bayern: "Zutiefst religiöses Symbol"

Audio: Girls' und Boys' Day: Veränderungen auf niedrigem Niveau

WDR 2 | 26.04.2018 | Länge: 02:07 Min.

Was bringt der Girls' bzw. Boys' Day? Die Vorlieben von Mädchen und Jungen bei Ausbildungsberufen haben sich nicht wesentlich verändert, so Ute Schyns, WDR 2 Wirtschaft. Ein paar Lichtblicke gebe es aber: Die Zahlen von Frauen in technischen Ausbildungsberufen und im Handwerk nehmen zu. "Es tut sich was - aber auf sehr niedrigem Niveau." | audio