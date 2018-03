Audio: Sportpsychologin: "Sportpsychologische Betreuung muss eigentlich überall sein"

WDR 2 | 12.03.2018 | Länge: 03:56 Min.

"Sportpsychologie hat nicht nur im Fußball, sondern in allen Sportarten ihre Berechtigung", so Marion Sulprizio, Sportpsychologin, Sporthochschule Köln. Noch gäbe es jedoch eine "Stigmatisierung des Begriffs Psychologie" im Sport. Es sei daher eine "Stärke, wenn er so etwas zugibt", betonte sie im Hinblick auf Per Mertesackers Äußerungen zum Druck im Profifußball. | audio