Kostenloser ÖPNV: Vorschlag ist nicht ausgereift

WDR 2 | 14.02.2018 | 04:40 Min.

Die Bundesregierung überlegt in Modellstädten den ÖPNV kostenlos zu machen, um so die Feinstaubbelastung in den Städten zu reduzieren. Holger Klein vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg freut sich über Vorschläge zur Stärkung des Nahverkehrs. Für einen kostenlosen ÖPNV sieht er in nächster Zukunft aber keine Chance.

